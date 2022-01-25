Краснотурьинск, Свердловская область, 25 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Состояние здоровья травмированного в Краснотурьинске Свердловской области шахтёра не вызывает опасений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО «Богословское рудоуправление».

Graycell.ru Шахтёр

Сейчас он находится в больнице Краснотурьинска. Его состояние стабильное. Если потребуется помощь специалистов клиник Екатеринбурга, то на предприятии готовы принять активное участие в её организации. Также АО «Богословское рудоуправление» сотрудничает с государственными органами, задействованными в установлении обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл ещё 19 января. Один из шахтёров получил тяжёлые травмы в ходе работ по укреплению опор участка шахты «Северопесчанская». По факту произошедшего проводятся проверки.