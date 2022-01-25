Москва, 25 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Команда YouTube-канала «Редакция» представила репортаж о возможном запрете майнинга криптовалюты в России. Ролик доступен для просмотра с 25 января.

utmagazine.ru Криптовалюта

В съёмках видео приняла участие Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Центробанка. Она рассказала о причинах появления инициативы по поводу запрета криптовалют: «Мы видим всё более растущую популярность криптовалют в России… Это несёт существенные риски для наших граждан».

Пользователи Сети с иронией отнеслись к словам Даниловой. Многие не поверили в «заботу» о гражданах со стороны государства.

«Так трогательно, что государство озаботилось моими рисками. То ли дело рубль — всегда знаешь, что он стабильно и без всякого риска будет обесцениваться», — шутит Byfre.

«Зато работающие микрофинансовые организации никаких рисков для граждан не представляют. Спасибо за заботу», — пишет Наталья М.

«Сейчас, когда мошенники списывают с карты на свои счета, банки разводят руками и говорят: «Ну, извините, мы не можем отследить и вернуть». Ну и, где отличия от неотслеживаемой крипты? Заботятся они, как же», — прокомментировал violet.

«Риски для граждан, ну насмешили. Риск для граждан — зарплату в рублях получать при текущем курсе», — считает Глеб Егоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ выступил с инициативой о полном запрете покупки и продажи криптовалют в стране. Эксперты по цифровым активам считают, что это затормозит развитие блокчейн-технологий.