Варшава, , 17:11 — REGNUM С 27 января в Польше в аптеках можно будет бесплатно проводить тесты на наличие коронавируса. Цены будут оплачены Национальным фондом здравоохранения штата, а тестирование будет проводиться без направления врача. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Тест Pixabay.com

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Министр уточнил, что каждая аптека, желающая стать участником программы общего бесплатного тестирования, должна иметь отдельное помещение для проведения процедуры, а персонал должен быть обучен проводить тесты.

Недзельский считает, что «универсальное тестирование» вызовет большой интерес у населения, о чем свидетельствует рост продаж тестов: только в декабре прошлого года польские аптеки продали почти 1 миллион экспресс-тестов на антиген SARS-CoV-2.

Чиновник напомнил, что в ряде аптечных сетей республики можно сделать прививку от COVID-19. На сегодняшний день в аптеках сделано более 1 миллиона прививок гражданам старше 15 лет.