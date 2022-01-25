Москва, , 17:05 — REGNUM В России ведутся работы по реализации проекта космического ядерного буксира мощностью до 6 мегаватт (МВт), сообщил 25 января генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев на Королёвских чтениях в Москве.

В космосе

Буксир должен оснащаться ядерной силовой установкой. Первый образец такого двигателя мощностью до 1 МВт под названием «Зевс» специалисты «Роскосмоса» обещают изготовить к 2030 году.

По словам главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, перспективные российские космические корабли и орбитальные станции могут оснащаться ядерными энергоустановками.

«Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов», — сказал Рогозин.

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