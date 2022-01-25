Москва, , 19:01 — REGNUM Американцы решили присвоить себе прибыль украинских олигархов, утилизировав последних с помощью компромата. Об этом 25 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Виктор Пинчук Igor Kruglenko

«На Украине даже в бизнесе — временщики. Местные олигархи в большинстве своем не видят будущего этой территории, и не видят смысла в долгосрочных инвестициях — делай только в то, что даст моментальную отдачу, или занимайся грабежом в государственном масштабе», — заявил эксперт.

Однако такие «бизнесмены» уже вредны и для их западных покровителей. Они мавры, которые сделали своё дело — в помощи по установлению внешнего контроля над своей страной, и теперь должны уйти, уверен политолог. Теперь прибыль украинских олигархов — это убытки для крупного международного капитала, а компромат — распространенный способ зачистки Западом колониальных территорий от ставших ненужными вчерашних местных «партнеров», полагает Дудчак.

«Ведь все ходы записаны… Все скрытые схемы известны покровителям из высоких вашингтонских кабинетов. Они сами в них участвуют», — считает эксперт.

Обнародование этой информации — это еще и проявление борьбы политических сил в самих США, подготовка к выборам в Палату представителей, которые пройдут в ноябре этого года, напомнил Дудчак.

Напомним, что ранее достоянием общественности на Украине стали бенефициары коррупции в сфере газодобывающей отрасли. Согласно обнародованной информации, главным из них оказался олигарх Виктор Пинчук.