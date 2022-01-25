Минск, 25 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. «Важно, чтобы цепочка «школа — вуз — академические институты» работала реально, конкретно и результативно», — завил 25 января Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце на совещании с делегацией учёных постсоветской республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Лукашенко поинтересовался поиском молодых талантов и следят ли за их успехами. «Таких детишек нужно буквально за руку вести к профессии ученого. Иначе в будущем новые Алферовы, Борисевичи и Высоцкие у нас не появятся, — сказал он. — А это и есть решение глобальной проблемы сохранения и развития научных школ. За каждым из вас, уважаемые академики, члены-корреспонденты, доктора и профессора, должны идти ученики. Именно они и являются подтверждением жизнеспособности ваших идей».

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко «обратил внимание на значимую роль ученых, которая сегодня гораздо шире рамок научных исследований» и подчеркнул: «Каждый из вас — личность в истории. Во многом вы формируете мировоззрение нации. Очень важно, чтобы ваши действия и поступки отвечали интересам государства».

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Напомним, ранее на роль Лукашенко как личности в истории с позиций «эсеровского уклона» в постсоветской белорусской историографии обращал внимание академик Анатолий Рубинов. На церемонии инаугурации 2011 года он сказал Лукашенко: «Никогда еще Белоруссия не развивалась столь стремительно, никогда наш народ не достигал такого уровня благосостояния и благополучия, как в годы вашего президентства». Этот тезис надолго стал ключевым для госагитпропа Белоруссии, однако не был принят общественным мнением.