Кострома, , 17:12 — REGNUM К 2035 году скорость транспорта на главных улицах Костромы может сравняться с пешеходной, город встанет в глобальные пробки из-за количества машин. Таким прогнозом с ИА REGNUM поделился заместитель директора Центра экономики инфраструктуры Владимир Свириденков.

Вид на улицу Калинина и мост через Волгу в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, компания занимается изучением пассажиропотока в городе. Обследование необходимо для корректировки маршрутов с учётом появления новых микрорайонов. Рост количества автомобилистов напрямую связан с необходимостью развития сети общественных маршрутов и улучшением транспортного обслуживания. Легковая машина занимает большую площадь на дороге и способна перевозить значительно меньше людей, чем автобус, троллейбус или маршрутка.

«В Костроме произошло изменение портрета автовладельца. Если раньше среди старшего поколения превалировали мужчины-автолюбители, то теперь количество пользователей обоих полов сравнялось. То же самое и в категории до 35 лет. Усиление автомобилизации характерно в целом для страны, практически все города столкнулись с мощными заторами и пробками. Кострома пока этого не увидела. Ваш город отстаёт от этих тенденций в силу низкого уровня доходов и других социальных причин. По нашим подсчётам, ситуация может измениться примерно к 2035 году, когда на 1000 городского населения будет приходиться 400 машин. Тогда скорость движения транспорта на главных улицах сравняется с пешеходной», — сказал Свириденков.

Для сравнения, сейчас на 1000 человек в Костроме приходится 268 личных автомобилей. Завершить работу по изучению общественного транспорта компания должна в марте этого года. В дальнейшем на основе рекомендаций специалистов город заключит долгосрочные контракты на перевозку пассажиров с частными организациями. Это случится осенью 2022 года.

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