К 2035 году Кострома может превратиться в сплошную пробку
Кострома, 25 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. К 2035 году скорость транспорта на главных улицах Костромы может сравняться с пешеходной, город встанет в глобальные пробки из-за количества машин. Таким прогнозом с ИА REGNUM поделился заместитель директора Центра экономики инфраструктуры Владимир Свириденков.
Напомним, компания занимается изучением пассажиропотока в городе. Обследование необходимо для корректировки маршрутов с учётом появления новых микрорайонов. Рост количества автомобилистов напрямую связан с необходимостью развития сети общественных маршрутов и улучшением транспортного обслуживания. Легковая машина занимает большую площадь на дороге и способна перевозить значительно меньше людей, чем автобус, троллейбус или маршрутка.
Для сравнения, сейчас на 1000 человек в Костроме приходится 268 личных автомобилей. Завершить работу по изучению общественного транспорта компания должна в марте этого года. В дальнейшем на основе рекомендаций специалистов город заключит долгосрочные контракты на перевозку пассажиров с частными организациями. Это случится осенью 2022 года.