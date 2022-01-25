25 января 2022 | Время чтения 9 мин

Олимпиада в Пекине всё ближе. И снова, как и в 2008-м, нарастает военная активность на ближних к нам подступах: шаблонов Пентагон менять не любит. Повод схож, только теперь на роль «жертвы России» назначена Украина. Чья роль в «Большой игре» за рынки сбыта ничтожна. Есть страны поменьше, но более пригодные для той игры. В том числе готовностью их руководства пожертвовать вверенными им народами по звонку из Вашингтона. Речь – о Литве.

Андрей Сафонов, , 23:11 — REGNUM На днях папа римский Франциск предложил провести 26 января День молитвы за мир, к чему его подтолкнула ситуация вокруг Украины. Он заявил, что видит, как растёт напряжённость, которая может поставить под угрозу мир на Украине, и вообще во всей Европе. Высказывание главы Ватикана, располагающего мощной разведывательной службой, старейшей из ныне действующих, следует воспринимать серьёзно и гораздо шире, чем прозвучало в его заявлении. Главное, как водится, скрыто между строк. И это не только и не столько ситуация на Украине. Дословное высказывание понтифика тут же было принято к исполнению католической церковью Польши и получило весьма скромную реакцию в литовских СМИ. С весьма нелицеприятными как для самого папы, так и для Украины комментариями читателей.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Причина проста: большинство жителей Литвы сопричастности к происходящему в той стране не ощущают. Литовцев волнует совсем другое. Согласно данным опроса, проведенного новостным агентством BNS среди литовских журналистов, важнейшими событиями 2021 года стали: наплыв мигрантов из Белоруссии; разлад отношений с Китаем; летние акции протеста против ковид-сертификатов у Сейма, переросшие в беспорядки; правительственный кризис, вызванный запретом транзита удобрений «Беларуськалия». Последние место в «топе» занял конфликт президента ЛР Гитанаса Науседы (Gitanas Nausėda) с правящими элитами, а также «Марш в защиту семьи» против ЛГБТиК+. Почему-то продвигаемый властями той страны с сильными семейными и христианскими традициями «феноменом».

Как видим, никакой Украины и страха перед «российской агрессией» в опубликованных 27 декабря прошлого года результатах опроса BNS и близко нет. А основные (не все) обозначенные причины обеспокоенности с начала года стали постепенно казаться менее тупиковыми. Так, наплыв мигрантов «из Белоруссии» прекратился. В связи с чем в ночь на 15 января на границе Литвы с Белоруссией закончилось действие ранее введенного литовской стороной режима чрезвычайного положения.

Более того, наметились положительные тенденции в преодолении кризиса с КНР. Китай одобрил слова президента Литвы о том, что решение её правительства разрешить открытие представительства Тайваня было ошибкой. «Признание ошибки — это шаг в правильном направлении, но, что более важно, должны быть приняты меры», — отметил 5 января представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (王万宾). Разблокирование отношений ЛР и КНР получило надежду на воплощение, однако в тот же день поначалу мирные акции протеста в Казахстане переросли в ожесточённые беспорядки — и это на другом конце сухопутной ветки «Великого шелкового пути» под названием «Западная Европа — Северный Китай». В итоге, как известно, «затампонировать» трассу уже и с казахстанской стороны не получилось по причинам, независящим от устроителей переворота. Среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал и Литву. Как сообщает ИА REGNUM, «Литва, Польша, Украина и США стояли за «мятежом» в Казахстане». Об этом 21 января заявил белорусским пропагандистам Александр Лукашенко, о роли в том Турции тактично умолчавший, в отличие от авторитетного эксперта-востоковеда Евгения Сатановского в одном из последних вечерних эфиров Владимира Соловьёва.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

Шанс договориться с Китаем у Литвы, казалось бы, был. И силы к тому её руководство пыталось прикладывать. Но не всё, как выяснилось, зависит от желаний формально независимого государства, расположенного на жизненно важном для экономики ЕС перекрёстке дорог и интересов. На этот случай заокеанским бенефициаром «всего сущего из более-менее ценного» был загодя припасён ещё и «белорусский» вариант, обусловленный событиями 2020−2021 годов в Республике Беларусь. С множеством санкций и перекрытием товарных потоков (см. «Беларуськалий») той страны через Литву.

Договор о транзите белорусских удобрений через Литву будет аннулирован 1 февраля, сообщил 12 января журналистам литовский министр транспорта Марюс Скуодис (Marius Skuodis), сообщает ИА REGNUM. Он отметил, что договор с «Беларуськалием» будет расторгнут как «не отвечающий интересам национальной безопасности».

Марюс Скуодис Sumin.lrv.lt

Комментируя решение властей Литвы прекратить транзит произведённых «Беларуськалием» удобрений, бывший премьер-министр республики Саулюс Сквернялис (Saulius Skvernelis) назвал основные источники предстоящих убытков: это потеря доходов железной дороги и Клайпедского морского порта. Также он указал на неизбежные увольнения работников, на невыполнение соглашений с третьими странами, куда должны были доставляться удобрения, и на будущие претензии и судебные издержки. В общей сложности это приведёт «к ущербу от €1 млрд до нескольких миллиардов», сообщает ИА REGNUM.

Саулюс Сквернялис Lrv.lt

Однако определение «жадность гиены», употребленное Уинстоном Черчиллем по отношению к довоенной Польше за её рвение в разделе Чехословакии на пару с Третьим рейхом, в условиях рыночных отношений и прибалтийских реалий оказалось как нельзя лучше характеризующим и иные страны региона. Так, две прибалтийские «тигрицы» — Латвия с Эстонией — уже приготовились к реализации транзита белорусских удобрений, чему, как с горечью отметил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis), нет никаких юридических препятствий. Более того, как сообщает 19 января телеграм-канал «Хайли лайкли» (почти 11 тыс. подписчиков), глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) во время видеовстречи с китайским коллегой Ван И (Wang Yi) заверила собеседника в поддержке ее страной предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине и заявила о неизменной поддержке Эстонией принципа «единого Китая». После чего попросила ускорить подписание эстонско-китайского соглашения о поставках в Поднебесную молочной и рыбной продукции. Пикантность ещё и в том, что беседа состоялась по инициативе эстонской стороны

Видеовстреча Ван И и Эвы-Марии Лийметс Mfa.gov.cn

Есть, правда, ещё один нюанс: порты Латвии и Эстонии, в отличие от Клайпедского и Калининградского морских портов, к категории незамерзающих не относятся, а потому их важность для Китая существенно ниже. По этой причине попытки сорвать китайский, а заодно и российский транзит через Прибалтику не утихнут до той поры, пока у США будет оставаться интерес к самому привлекательному на настоящий момент рынку — рынку Евросоюза. То есть всегда и любой ценой, которая выше суверенитета и самой жизни той же Литвы. С военной точки зрения, «параллельной» экономической, сохранение под юрисдикцией России её анклава на Балтике (в Калининградской области), по глубокому убеждению Пентагона, недопустимо, так как доступ сил НАТО в северную Балтику может быть перекрыт в любой момент ВМФ России.

Наиболее эффективным методом достижения данной цели является блокирование сообщения между континентальной Россией и Калининградской областью. Которое отчасти — под предлогом антибелорусских санкций — уже началось. Признаки подготовки военной компоненты данного решения также уже наличествуют. В частности, главным признаком подготовки к крупной военной кампании является мобилизация. Чего в России, в контексте обвинений её в агрессии в отношении Украины не наблюдается. Однако присутствует в Литве. Во-первых, несмотря на снятие режима чрезвычайного положения на литовско-белорусской границе, войска, приданные погранслужбе на время режима ЧП, решением Сейма Литвы останутся на занимаемых позициях ещё как минимум на три месяца, сообщает 20 января литовский портал Delfi.lt. А привлекаемым для поддержки войск и полиции членам «Союза стрелков Литвы» (Lietuvos šaulių sąjunga) — военизированной организации, особого подразделения под управлением министерства охраны края (то есть — министерства обороны) Литвы, фактически — ополчения с расширенными функциями, будет разрешено применять огнестрельное оружие и спецсредства. Такое решение литовский Сейм намерен принять весной этого года. Численность данной организации, оцениваемая открытыми источниками по данным на прошлый год в 14 тысяч человек, по имеющимся данным «неофициального» характера с обсуждаемой территории, ныне выросла в несколько раз. Чего, вкупе с двумя полнокровными мотострелковыми бригадами, составляющими основу литовских вооруженных сил, вполне достаточно для перекрытия сухопутных путей сообщения между Белоруссией и Калининградской областью.

К тому же ведущиеся приготовления уже подтверждаются (то ли утечкой, то ли сознательным «вбросом») с американской стороны. Так, аналитик Лексингтонского института Сара Уайт (Sarah White) в статье для портала 19Fortyfive рассказала, как Запад может «нейтрализовать» фактор Калининградской области в случае полномасштабного вооруженного конфликта с Российской Федерацией. В качестве этих мер предлагается покупка Польшей и Литвой американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и танков M1 Abrams. «Если бы эти страны сделали это, то можно было бы говорить об ответе на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе», вещает американская аналитик. При этом она отдает себе отчет, что такая страна, как Литва, просто не может себе позволить все эти системы вооружений. Но уж системы противоракетной обороны американского производства Литва могла бы и купить.

Истребитель F-35A Lightning II Defenseimagery.mil

То есть американская мыслитель ещё раз подтверждает так называемый политический принцип Тодда: «Неважно, о чем говорят, — речь всегда идет о деньгах». Только вот что потом делать с результатом тех изысканий — с образовавшимся между Белоруссией и Калининградской областью озером из медленно остывающего расплава асфальтобетонной смеси, учёная дама не сообщает: проблемы индейцев, как известно, шерифа не интересуют.

Реакцией Союзного государства России и Белоруссии стала подготовка к проведению учений «Союзная решимость» у границ Польши и, конечно же, Литвы. Что вызвало ожидаемый переполох: 24 января президент Литвы в разговоре с испанским премьер-министром Педро Санчесом (Pedro Sanchez) обсудил «напряженную ситуацию в сфере безопасности в регионе, а также концентрацию российских сил на границе с Украиной (опять она!) и в Белоруссии.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

Следует отметить, что в плане военной помощи Литве в противостоянии с так и не обращающей на неё внимания Россией добиться кое-чего уже удалось: НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу, сообщает 24 января ИА REGNUM. «Отмечается, что власти Дании направляют фрегат в Балтийское море, а также намерены направить в Литву четыре истребителя F-16».

Истребитель F-16 Airwolfhound

Таким образом, количество иностранных войск НАТО временной дислокации в Литве выросло: высокотехнологичных и ни за что не отвечающих истребителей Литвы стало ещё больше.