Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в рамках модернизации трамвайной сети будет проведена масштабная работа. Об этом на совещании в городской администрации 25 января сообщил исполняющий обязанности заместителя сити-менеджера по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

По словам чиновника, в рамках реализации проекта ожидается реконструкция трамвайной сети. Планируется привести в порядок 123 км полотна, закупить 98 современных трамваев, построит два новых депо.

Завершить реализацию проекта власти планируют до 2025 года.

ИА REGNUM сообщало, что в январе 2022 года ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документы, которые позволяют приступить к проектированию скоростного трамвая. Разработкой проекта займётся инвестор — ООО «Синара — Городские Транспортные Решения». Объём инвестиций в проект модернизации ростовского трамвая превысит 51 млрд рублей.