25 января 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 18:08 — REGNUM Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности совместно с комитетом по международным делам провел 25 января с. г. круглый стол на тему: «Современные принципы оборонной политики Японии. Необходимость укрепления национальной безопасности Российской Федерации». В работе круглого стола принял участие доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин, текст выступления которого публикуется ниже.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уважаемые участники круглого стола!

Считаю, что сегодняшнее обсуждение непосредственно связано с мирным ультиматумом, кстати, не надо бояться этого слова, справедливо и законно выдвинутым руководством Российской Федерации перед США и НАТО. Ибо требование гарантировать мир и безопасность для нашего народа распространяется как на западных, так и на восточных соседей России. Тем более что на востоке подлетное время ракет и авиации до наших границ, о котором говорит президент В. Путин, меньше, чем на западных рубежах. Ситуация станет еще более опасной в случае, когда будут реализованы американские планы размещения на территории Японии ударных ракет средней и меньшей дальности.

Высказанные в выступлении председателя комитета по обороне и безопасности оценки во многом совпадают с моим ранее опубликованном анализом рассматриваемых проблем.

За неимением времени не буду освещать процесс превращения послевоенной пацифистской Японии в государство с вооруженными силами, которые сегодня встали вровень, а то и превосходят армии крупных государств мира, в том числе ядерных, например, Великобритании и Франции. Достаточно сказать, что по ежегодным затратам на наращивание военного потенциала своих вооруженных сил японское правительство выделяет средства, превышающие оборонный бюджет второй военной державы мира — России. Не без давления США эти средства в ближайшее время должны удвоиться и составить 2 и более процента валового национального продукта третьей экономической державы мира.

Японские боевые корабли Mod.gov.jp

Не буду приводить динамику увеличения сухопутных сил, флота, авиации Японии. Эти данные легко найти в открытом доступе. Сегодня же хочу обратить внимание на то, что увеличение военной мощи японского государства диктуется не только внешнеполитическими, но и внутренними задачами развития этой страны, в первую очередь экономики. В японском правящем классе принято решение возродить мощный военно-промышленный комплекс, который должен явиться, как сейчас говорят, драйвером японской экономики для вывода ее из продолжающейся уже десятилетиями стагнации. Именно с этой целью японский парламент снял запрет на экспорт японского вооружения, а крупный капитал страны готовится к конкурентной борьбе с США, Россией, Францией и другими странами на мировом рынке высокотехнологичного оружия.

Это стало возможным после того, как ранее опасавшиеся такой конкуренции американцы столкнулись с отставанием США в производстве новых образцов оружия, например гиперзвукового. Теперь японские ноу-хау и технологические достижения должны помочь Вашингтону поспевать за российскими разработками.

С другой стороны, США обнаружили, что уже не могут в одиночку осуществлять функции мирового жандарма по всей планете, в том числе в противостоянии Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Понадобилось мобилизовать в помощь страны-сателлиты, такие как Япония, Австралия, возможно, Южная Корея и другие, включив их в проектируемое «восточное НАТО».

Если раньше США рассматривали вооруженные силы Японии как вспомогательные, то теперь они включаются как боевые в оперативные планы на случай войны с КНДР, Китаем или Россией. Для этого японский парламент принял законодательство о совместных действиях с армией и флотом США в военных действиях в «горячих точках» в любой части планеты.

Несколько слов о вероятности попыток Японии при содействии США «отбить» вооруженным путем Курильские острова. В частности, об этом все чаще пишут китайские СМИ. На мой взгляд, такие допущения излишне алармические и не соответствуют сегодняшним планам и возможностям Токио, где хорошо понимают, что подобные вылазки окончатся сокрушительным поражением японских «сил самообороны», а США едва ли пойдут на риск большой войны с Россией ради Курил. Однако нельзя исключать вероятность в случае занятости России какими-либо серьезными событиями в европейской части страны провокационных вылазок на Курильские острова многочисленных в Японии поддерживаемых крупным капиталом ультраправых националистических организаций.

Учения ВС РФ на островах Курильской гряды и Сахалине Mil.ru

Проводимые руководством РФ мероприятия по укреплению обороноспособности Курильских островов и российского Дальнего Востока в целом адекватны современным угрозам и направлены на то, чтобы гарантированно дать отпор попыткам вооруженным путем нарушить суверенитет и территориальную целостность нашего государства на Дальнем Востоке. Есть основания считать, что работа в этом отношении будет продолжена.

Кроме предпринимаемых мер, среди которых важное место занимает демонстрация слаженности вооруженных сил России и Китая на случай возникновения кризисных ситуаций, имеются и другие способы охладить горячие головы японских реваншистов, ставящих задачу пересмотреть итоги Второй мировой войны, силой или шантажом «вернуть» якобы «исконные японские территории».

Хотелось бы выразить надежду на то, что российское руководство более решительно потребует и от японского правительства соответствующих гарантий безопасности России на Дальнем Востоке. А в случае отказа давать такие гарантии — ответные меры в отношении НАТО будут распространены и на Японию.