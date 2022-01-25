Минск, , 16:58 — REGNUM «Мы сохранили заводы, конструкторские бюро, кадры. И сейчас имеем широкую линейку техники, которая востребована во всем мире. Нам немного еще нужно подтянуть качество. И проблемы мы решим», — завил 25 января Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце на совещании с делегацией учёных постсоветской республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Несмотря на ограничительные меры и глобальный экономический спад, вызванный локдаунами, мы впервые заработали $7 млрд на продовольствии. И заработали бы гораздо больше, если бы соблюдали технологии, использовали адаптированные к нашим условиям белорусские сорта. Но в любом случае — сегодня мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны», — констатировал руководитель постсоветской республики.

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Белоруссия входит в число лидеров по экспорту продуктов питания, сообщил он, отметив: «Нами много сделано по импортозамещению и развитию экспорта. Хотя 20 лет назад не все понимали и поддерживали мои подходы. И если бы мы тогда не спохватились, что сегодня делали бы с так называемыми санкциями?»

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