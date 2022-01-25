Москва, 25 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Эвакуация британских дипломатов из Киева — психическая атака. Об этом 25 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

(сс) Andrzej Harassek Киев

«Британцам, как и их американским коллегам на Украине, лучше известно, что на самом деле они затевают, какого масштаба могут быть боевые действия», — заявил эксперт.

Но всё же это больше похоже на «психическую атаку», отметил Дудчак, — «Эвакуируй своих, чтоб чужие боялись».

Политолог считает, что на Украине этот трюк уже сработал — психоз нельзя назвать массовым, но «многие уже упаковали чемоданы с самым необходимым, и готовы… Нет, не на фронт — дураков нет. А куда-нибудь, где их не смогут найти военкоматы».

Однако немало и тех, кто считает, что появление российской армии не несет угрозы большей, чем собственная власть и поэтому никуда не торопятся, ожидая развития события со сдержанным оптимизмом, заключил Дудчак.

Напомним, что ранее было объявлено об эвакуации сотрудников британского посольства в Киеве.