Белгород, , 16:59 — REGNUM Организацию медицинской помощи пациенткам в ковидном роддоме Белгородской области проверит Росздравнадзор, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе ведомства.

Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Территориальный орган начнёт проверку в отношении Шебекинской ЦРБ, перепрофилированной под ковид-центр для беременных женщин, где, по сообщениям СМИ, в период с сентября 2021 года по январь 2022 года зафиксировано десять смертей матерей.

Как сообщало ИА REGNUM, после публикаций историй родственников скончавшихся женщин доследственную проверку организовало также СУ СК по региону.

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