Варшава, , 16:51 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда созвал на пятницу, 28 января, заседание Совета национальной безопасности Польши, чтобы с лидерами основных парламентских фракций обсудить ситуацию вокруг Украины и «угрозу России» этой республике. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Юлия Гринь

«Переговоры пройдут с лидерами всех крупнейших оппозиционных парламентских фракций, а также иных крупных политических партий. У нас должно быть согласие и консолидация по поводу угроз», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».