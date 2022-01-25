Бишкек, , 16:50 — REGNUM Из-за отключения электроэнергии в Киргизии днем 25 января массово остановились лифты. Точное количество застрявших пассажиров не известно, мэрия Бишкека сообщила о 45 эвакуированных, передают киргизстанские СМИ.

В лифте Павел Отдельнов, автопортрет, масло холст, 50х60 см, 2014

По данным сайта Vesti. kg в муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» от горожан поступило 45 заявок о людях, которые оказались заперты в лифтах.

«В оперативном порядке всех горожан эвакуировали из лифтов. Никому медицинская помощь не потребовалась. Однако не все подъёмники находятся на балансе «Бишкекгорлифт», поэтому точное количество застрявших неизвестно», — сообщили в мэрии Бишкека.

ИА REGNUM напоминает, что днем 25 января в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана начались перебои в подаче электроэнергии. Причины произошедшего выясняются.