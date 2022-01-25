Ярославль, 25 января, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за коронавируса продолжают уходить на дистант школы и детские сады. 25 января дома остались 9 тысяч детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику департамента образования Ярославской области.

Hastnik.ru Карантин

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, 24 что на карантине по ковиду находятся 5 тысяч 62 ребёнка.

25 января стало известно, что эта показатели выросли до 9 тысяч 41 ребёнка. Всего на карантине по ковиду находятся 278 классов школ и 99 групп в детских садах. Один из детских садов уже полностью закрыт на карантин из-за ковида.

Также из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в регионе начинают отменяться массовые мероприятия. Пресс-служба администрации Ярославского района объявила о переносе праздника валенка, запланированного на субботу 29 января. Точная дата проведения пока остаётся неизвестной.