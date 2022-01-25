Челябинск, 25 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Челябинской области руководитель одного из сельхозпредприятий заподозрен в сокрытии денег или имущества, за счёт которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Об этом 25 января сообщает областное управление СКР.

Kakprosto.ru Налоги

Предприятие должно было бюджету более 3,2 млн рублей. Чтобы избежать списания денег, гражданин пользовался для расчётов счетами сторонних организаций.

Сейчас проводится расследование. Следователи решают вопрос о предъявлении руководителю обвинения.