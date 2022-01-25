Москва, 25 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Американцы допустили утечку и опубликовали информацию о коррупции в сфере украинской газодобычи потому, что они стремятся к утилизации старых коррупционных схем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 25 января высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Globalresearch.ca Пинчук с женой в объятиях Билла Клинтона

«США экстренно проводят утилизацию старых коррупционных схем», — заявил эксперт.

По мнению политолога, не является секретом, что все украинские олигархи и крупные коррупционные махинации включены в единую транснациональную систему, во главе которой стоят американские чиновники, в том числе и окружение Джо Байдена.

Все это означает, что идёт подготовка к переформатированию украинской государственной системы, уверен Бредихин.

«Считают, что наступил «час Х» и пора сливать всех кого удобно. Значит, дальше будет интереснее — видимо, слишком велики надежды на предстоящую войну России и Украины. И американцы стремятся скрыть следы своей активной деятельности на Украине», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее на Украине была опубликована информация о коррупции в сфере газодобычи и выделяемых на нее из бюджета Украины средств. Главным бенефициаром оказался Виктор Пинчук, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы.