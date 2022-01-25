Оттава, , 16:46 — REGNUM Правительство Канады рекомендовало членам семей канадских дипломатов, служащих на Украине, покинуть эту страну, сообщает 25 января издание The Globe and Mail.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Канада приказала семьям дипломатического персонала покинуть Украину», — сообщает портал издания.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.

Ранее в СНБО Украины заявили, что не наблюдают массового выезда иностранных дипломатов и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о том, что Россия со дня на день осуществит военное вторжение на Украину.

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