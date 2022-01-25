Москва, , 16:46 — REGNUM К запуску инклюзивного межйеменского переговорного процесса под эгидой ООН призвал МИД РФ власти Йемена, сообщили 25 января в пресс-службе российского ведомства.

Житель Йемена Dan

Комментируя усиление напряжённости в Йемене, где произошёл обмен ударами между хуситами «Ансар Алла» и силами арабской коалиции, российское внешнеполитическое ведомство призвало вовлечённые в конфликт силы отказаться от шагов, которые могут привести к гибели людей и к деградации гуманитарной ситуации.

Москва указывает на то, что обмен ударами является «прямым следствием продолжающегося уже почти семь лет острого военно-политического кризиса в Йемене». Обострение конфликта грозит новыми потерями не только на йеменской территории, но и в регионе в целом.

«Твёрдо убеждены, что снижению уровня конфронтации и решению многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается Йемен и которые в значительной мере ощущают на себе расположенные рядом с ним государства, способствовал бы запуск инклюзивного межйеменского переговорного процесса под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

Российская сторона, отмечает МИД, нацелена на то, чтобы активно поддерживать соответствующие усилия спецпосланника Генсека ООН по Йемену Ханса Грундберга.

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