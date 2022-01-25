Москва, , 16:44 — REGNUM Госдума изменила порядок представления отзывов на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Устанавливается в 30-дневный срок получения отзывы из регионов, причем он может быть сокращен по решению Совета Думы с учетом предложения ответственного комитета, но не менее чем до 15 дней.

Если более чем 2/3 субъектов РФ выскажутся в поддержку принятия законопроекта, такой законопроект может быть рассмотрен до истечения вышеуказанного установленного срока представления в Государственную думу отзывов на законопроекты.

Если более чем 1/3 субъектов РФ выскажется против принятия соответствующего законопроекта, по решению Государственной думы создается согласительная комиссия.

Еще одно изменение предполагает, что законопроект по предметам совместного ведения, касающийся определенных субъектов РФ, не может быть рассмотрен без поступления мнения таких субъектов РФ. В этой норме ряд экспертов видят возможность «своеобразного вето» на такие законопроекты.

Устанавливается, что если мнения законодательного органа субъекта РФ и высшего должностного лица субъекта РФ разделились, следует считать, что мнение органов государственной власти субъекта РФ не выражено.

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