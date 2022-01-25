Страсбург, Франция, , 16:43 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак 25 января принял участие в церемонии принятия страны в милитаризованную организацию ЕС — Еврокорпус. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Польша

Министр указал, что мероприятие состоялось в Страсбурге. В нем приняли участие главы оборонных ведомств всех стран-членов Еврокорпуса. К настоящему времени в Еврокорпусе состояло пять стран ЕС — Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Испания. Польша стала шестой.

Эта структура была создана для того, чтобы планировать, готовить и управлять сложными кризисными, спасательными и гуманитарными операциями, в том числе военными.

В настоящее время польский контингент в военных силах ЕС состоит из более чем 60 силовиков.