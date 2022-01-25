Варшава, , 16:40 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 25 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 36 995 новых случаев заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 252 человека.

В больницах по состоянию на 25 января находятся 14 699 пациентов с COVID-19. Из них 1 583 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 584 360 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 104 097 человек.