Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM ЗАГСы Ростовской области готовятся к наплыву молодожёнов, которые выбрали датой регистрации брака 22 февраля 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении записи актов гражданского состояния.

Свадьба в «Москвариуме»

« На 22.02.2022 в органы ЗАГС Ростовской области подано 380 заявлений на регистрацию заключения брака», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области решено переписать документ о нормах поведения на свадебных церемониях с учётом общественного мнения. Согласно новой формулировке, запрещены «громкие разговоры (в том числе по телефону), и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС».

Стоит отметить, что в социальных сетях появились объявления о продаже «красивых дат» для бракосочетания. Работники ЗАГСов не рекомендуют связываться с продавцами, так как с большой долей вероятности подобные объявления выкладывают мошенники.

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