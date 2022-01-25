Варшава, , 16:38 — REGNUM Директор Польского национального банка Моника Куртек сообщил в эфире Polskie Radio, что по показателям декабря 2021 года уровень розничных продаж в республике достиг роста на 8%.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти данные показывают отличное состояние экономики. Однако есть и проблемы, которые вряд ли позволят так расти розничной торговле в ближайшем будущем», — сказала Куртек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польское руководство в качестве борьбы с постковидным экономическим кризисом и ростом инфляции приняло пакет мер для искусственного удержания цен на газ и некоторые категории продуктов питания.