Чебоксары, 25 января, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В одном из сёл Чебоксарского района без надлежащего водоснабжения остались три многоквартирных дома и 180 частных подворий. Предварительно установлено, что сломался насос, и произошла утечка воды в трубах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Проверка в связи с сообщениями об отсутствии водоснабжения проводилась в селе Хыркасы Чебоксарского района. При выезде на место сотрудники ведомства подтвердили «отсутствие надлежащего водоснабжения» в трёх многоквартирных и свыше 180 частных домах.

«Предварительная причина — выход из строя одного из насосов, а также утечка воды в трубах водопроводной сети», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры определена временная схема водоснабжения, согласно которой днём вода подаётся в социальные учреждения, после полудня — в квартиры и дома.

«В ближайшие дни должен быть заменён насос, а также определено место протечки», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

В отношении МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»). Главе Вурман-Сюктерского поселения внесено прокурорское представление в связи с отсутствием подвоза воды жителям села «в период длительного её отсутствия».

Напомним, ранее минстрой Чувашии заявлял о разработке концепции развития систем водоснабжения и водоотведения. По официальным данным, водой из систем централизованного водоснабжения в Чувашии обеспечено около 80% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чувашии планируют систему водоснабжения и водоотведения планируют передать единому региональному оператору и сформировать единый тариф на воду.