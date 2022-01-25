Лос-Анджелес, США, 25 января 2022, 16:36 — REGNUM Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон высказался относительно обвинений в его адрес со стороны его бывшей девушки, актрисы Эван Рейчел Вуд. Об этом 25 января пишет E!

Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон
Stefan Brending

Мэнсон опроверг заявление актрисы, утверждая, что «не занимался сексом с Эван на съёмочной площадке, и она знает, что это правда». Адвокат музыканта назвал обвинения актрисы «самым наглым и легко опровергаемым утверждением», так как в момент предполагаемого изнасилования присутствовали свидетели.

Ранее Эван Рейчел Вуд рассказала, что во время съёмки клипа на песню Heart-Shaped Glasses в 2007 году Мэнсон изнасиловал её. По словам актрисы, они с музыкантом обсуждали, что будут снимать «симуляцию сцены секса», однако музыкант «начал проникать по-настоящему», как только камеры включились. Присутствовавшей при этом команде «было очень неудобно, и никто не знал, что делать».

ИА REGNUM напоминает, что четыре женщины подали иски в суд против Мэрилина Мэнсона. Все они обвинили артиста в сексуальном и физическом насилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эван Рейчел Вуд обвинила в изнасиловании Мэрилина Мэнсона