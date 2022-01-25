Лос-Анджелес, США, 25 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон высказался относительно обвинений в его адрес со стороны его бывшей девушки, актрисы Эван Рейчел Вуд. Об этом 25 января пишет E!

Stefan Brending Мэрилин Мэнсон

Мэнсон опроверг заявление актрисы, утверждая, что «не занимался сексом с Эван на съёмочной площадке, и она знает, что это правда». Адвокат музыканта назвал обвинения актрисы «самым наглым и легко опровергаемым утверждением», так как в момент предполагаемого изнасилования присутствовали свидетели.

Ранее Эван Рейчел Вуд рассказала, что во время съёмки клипа на песню Heart-Shaped Glasses в 2007 году Мэнсон изнасиловал её. По словам актрисы, они с музыкантом обсуждали, что будут снимать «симуляцию сцены секса», однако музыкант «начал проникать по-настоящему», как только камеры включились. Присутствовавшей при этом команде «было очень неудобно, и никто не знал, что делать».

ИА REGNUM напоминает, что четыре женщины подали иски в суд против Мэрилина Мэнсона. Все они обвинили артиста в сексуальном и физическом насилии.