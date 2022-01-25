Минск, 25 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Научные исследования нужны прежде всего для решения сугубо прикладных проблем. Об этом 25 января завил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце на совещании с делегацией учёных постсоветской республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Но, к сожалению, отдельные ваши разработки я вижу только на выставочных стендах», — посетовал он.

Читайте об успехах: Как тебе такое, Илон Маск? Лукашенко готовит конкурента Tesla

«Пусть не все, продвинулись значительно. Я помню свои первые годы президентства и нашей работы, тогда со стороны ученых были сплошные жалобы: «Мы сделали — никому не надо». Мы продвинулись значительно по освоению ваших научных разработок и их внедрению в производство. Думаю, что шаги сделаны. Но уверен, что не все еще сделали, есть хорошие открытия, новации, которые еще лежат на полках», — поведал Лукашенко.

Невероятные открытия белорусских учёных: «Белорусской государственности более тысячи лет»