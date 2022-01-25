Москва, 25 января 2022, 16:34 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении с должности заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте документа.
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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Хорошевский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 18 марта 2022 года.
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