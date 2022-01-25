Москва, 25 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении с должности заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте документа.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Хорошевский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 18 марта 2022 года.