Мурманск, , 16:33 — REGNUM Торжественная церемония подъёма государственного флага России проведена в Мурманске на первом серийном универсальном атомном ледоколе «Сибирь» проекта 22 220, сообщает 25 января пресс-служба корпорации «Росатом».

Атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» Bz.ru

Церемония проходила на причале «Атомфлота» в Мурманске.

Выступавшие на церемонии представители местных властей, корпорации «Росатом», «Атомфлота» и Балтийского завода отметили важнейшую роль современного атомного ледокольного флота в динамичном развитии российской Арктики и Северного морского пути.

Было отмечено, что ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22 220 позволит расширить временные рамки навигации в восточном районе Севморпути, которая ранее прекращалась в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 был заложен в мае 2015 года в Санкт-Петербурге и спущено на воду в сентябре 2017 года.

К причалу «Атомфлота» атомный ледокол «Сибирь» прибыл 22 января текущего года.

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