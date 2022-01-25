Москва, , 16:40 — REGNUM Угроза военного конфликта на Украине мешает росту экономики России. Об этом 25 января заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По этой причине ситуация текущей неопределённости вкупе с нарастанием угрозы конфликта невыгодна для России. Если подобное положение дел будет сохраняться на протяжении 2022 года, то для российский экономики будут проблемно обеспечить высокие темпы роста.

«Сохранение ситуации в таком виде, которое сейчас имеется, для нас ничего хорошего не несет — весь 2022 год мы проведем в состоянии стресса. Украину не престанут накачивать оружием. Для рубля и для наших доходов это будет очень плохо. По сути, это становится препятствием, чтобы российская экономика вошла в новую фазу роста. Так мы приближаемся к очень важным и крупным событиям 2022 года», — сказал Колташов.