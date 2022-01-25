Варшава, , 16:31 — REGNUM Польша пытается создать в ЕС коалицию государств, выступающих против отдельных положений климатического пакета ЕС Fit for 55. Об этом Polskie Radio сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цели, представленные Еврокомиссией для нас неприемлемы», — заявил Петр Мюллер.

«В настоящее время мы пытаемся создать в ЕС коалицию государств, выступающих против отдельных положений Fit for 55. Естественно, это трудный процесс. Тем не менее, по некоторым вопросам есть возможность создать блокирующую коалицию», — заявил он.

По словам Мюллера, установление общих для всех государств-членов ЕС принципов ограничения выбросов СО2 является ошибкой. Следует учесть разную степень экономического развития и подготовки отдельных стран к внедрению жестких экологических мер, связанных с энергетической трансформацией.

Напомним, пакет экологических мер Fit for 55 направлен на сокращение выбросов парниковых газов в ближайшие годы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года для всех стран-членов ЕС.