Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM Предложение главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости создания агломераций в противовес Москве руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 25 января назвал правильным.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Взять и просто назвать территорию агломерацией — ничего не даст. Это связано с тем, что Бюджетный кодекс России свёрстан под российскую столицу. Формирование бюджета идёт из Москвы и под Москву. Пересматривать его никто не собирается. Саму идею о том, что агломерация должна существовать и строиться по кальке с Московской агломерацией, я считаю правильной. Но чтобы качественно реализовать эту инициативу, необходимо изменить общий подход к финансированию регионов», — считает Косинов.

По словам депутата, создание агломераций в России неизбежно. Об этом говорят те законы, которые были приняты в последнее время.

«Новые законы ликвидируют сельские поселения. И тот процесс, который идёт в сторону увеличения числа городских жителей (например, строительство «человейников»), неизбежен при такой политике. Но, если мы будем расширять границы, надо думать и качестве жизни людей», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин предложил создавать в России новые агломерации «в противовес Москве», которые соответствовали бы «мировому уровню» и которые в перспективе влияли бы «на мировую повестку».