Варшава, 25 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше задержали 17 человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 25 января.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

«Все 17 нелегальных иммигрантов задержаны. Среди них удалось установить граждан Сирии, Ирака, Кубы, Палестины, Таджикистана и Ирана», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией