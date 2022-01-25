Таллин, , 16:27 — REGNUM

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В руководстве предприятия «Эстонский газ» (Eesti Gaas) сомневаются в том, что Россия может прекратить поставлять газ в Эстонию и балтийский регион. Об этом сообщили радионовости ERR.

С Россией газовую сеть Эстонии соединяют две трубы — одна в Нарве и другая в Вярска, по которой «Газпром» вот уже 30 лет поставляет голубое топливо без перебоев, сообщил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

По словам Котова, на поставки за эти годы не оказали влияния самые разные политические ситуации — ни вывод российских войск в 1994 году, ни события «Бронзовых ночей» апреля 2007 года. «Закрытие газового крана с нами очень маловероятное событие, поскольку оно серьезно снизило бы доверие к поставкам газа из России. Я очень сомневаюсь, что в России на самом деле этого хотят», — считает Котов.

По трубопроводу в Эстонию поступает почти 90% продающегося Eesti Gaas природного газа. Остальные 10% покупаются в виде сжиженного природного газа или СНГ.

Как отметил Рауль Котов, происходящее на Украине или в Белоруссии, скорее всего, никак не скажется на физическом поступлении газа в Эстонию. Если даже предположить теоретическую возможность перекрытия прямых поставок в Эстонию из России, то остаются еще газовая труба на юге Эстонии, соединяющая с подземным хранилищем в Латвии и газопровод Balticconnector от Палдиски до финского Инкоо.