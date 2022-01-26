Ульяновск, 26 января, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году планирует провести лесопатологическое обследование на территории 5 тыс. гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Руководитель ведомства Гульнара Рахматулина отмечает, что для формирования актов лесопатологических обследований будет применяться специальная программа в рамках цифровизации лесной отрасли. Оно проводится визуально для оценки состояния лесных насаждений, так и инструментальным способом для назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Всего в 2022 году планируют обследовать 5 тыс. гектаров лесных насаждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в январе-ноябре 2021 года оценили почти в 30 млн рублей. Они выявляются, в том числе, с использованием системы дистанционного мониторинга.