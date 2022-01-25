София, , 16:22 — REGNUM Болгария является одной из наиболее коррумпированных стран Европейского союза, в которой практически не соблюдаются основные права и свободы граждан. Об этом говорится в ежегодном отчете международной организации Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), передает 25 января БТВ.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу TI, только за 2021-й год в Болгарии было зарегистрировано десятки тысяч случаев дачи и получения взяток официальными лицами, а в некоторых секторах народного хозяйства отмечены вопиющие нарушения конституции страны и норм ЕС.

«В условиях пандемии многие болгары лишены возможности получать дополнительные льготы и субсидии, а безработные зачастую не могут стать на учет в местные службы занятости, — отмечено, в частности, в отчете. — Помимо прочего, государственные структуры отказывают в дополнительных кредитах сельхозпредприятиям и небольшим частным фирмам».

Эксперты также обратили внимание на нарушения в деятельности ряда сотрудников правоохранительных органов и региональных чиновников.

По данным Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), помимо Болгарии, в «коррупционную тройку» входят Румыния и Венгрия. Как утверждают аналитики, эти страны также не демонстрируют прогресса в борьбе с организованной преступностью и взяточничеством.