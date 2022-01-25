Таллин, , 16:22 — REGNUM Во вторник, 25 января, в парламенте Эстонии Рийгикогу состоится первое чтение законопроекта, предусматривающего создание фонда компенсации ущерба от вакцинации. Об этом сообщила парламентская фракция Центристской партии.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, цель фонда — в упрощенном порядке возместить людям тяжкий ущерб здоровью, причиненный в результате вакцинации.

«Право требовать возмещения ущерба возникает, если в результате вакцинации был нанесен тяжкий вред здоровью. Компенсация предусмотрена и в том случае, если вакцинация повлекла за собой смерть пациента», — пояснила Котка.

Она добавила, что те, чьему здоровью из-за вакцины был нанесен ущерб, будут иметь право требовать возмещения ущерба в установленном законом порядке. Размер компенсации будет зависеть от степени тяжести ущерба

По словам одного из инициаторов создания фонда Андрея Коробейника, фонд компенсации ущерба от вакцин станет маленьким, но значимым шагом в направлении повышения доверия к институтам власти: «Я надеюсь, это поможет остановить снижение уровня вакцинации в Эстонии и избежать вспышки эпидемий давно забытых инфекций».