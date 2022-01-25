София, 25 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Председатель Совета министров Болгарии Кирил Петков и премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски подписали в Софии меморандум о строительстве железнодорожной магистрали «София — Скопье». Об этом 25 января сообщило БНР.

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Согласно официальной информации, документ предусматривает создание мощной соответствующей инфраструктуры, включая обустройство линий для скоростных поездов, а также возведение зданий вокзалов и оборудование переездов и тоннелей.

Общая сумма и сроки реализации нового проекта не уточняются. Предполагается, что строительные работы будет осуществлять болгарская сторона на инвестиционные средства Европейского союза.

Напомним, Д. Ковачевски находится в Софии с официальным визитом. В программе его пребывания в Болгарии — контакты с президентом Болгарии Руменом Радевым, членами болгарского правительства и парламента страны.