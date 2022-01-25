Москва, , 16:39 — REGNUM В 2022 году стоимость нефти на мировом рынке, с большой долей вероятности, будет расти. Об этом 25 января заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт не исключил, что рост может привести к обновлению максимальной стоимости нефти и её подорожания до уровня свыше 145 долларов за баррель. Однако едва ли Россия сможет извлечь из этого пользу.

«Конъюнктура положительная, и в 2022 году цены на нефть на мировом рынке, скорее всего будут подниматься. Это для России хорошо. Но этим воспользоваться нереально, невозможно, потому что у нас есть зона непрерывного напряжения, негативных ожиданий — она называется «постмайданная Украина», которая готова с Россией быть в постоянном конфликте», — сказал Колташов.