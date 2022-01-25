Таллин, , 16:16 — REGNUM По состоянию на 25 января 2022 года, на полном или частичном дистанционном обучении находится около 40% всех общеобразовательных школ Эстонии. Об этом говорится в пресс-сообщении Министерства образования и науки.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, из-за быстрого роста числа инфицированных у 20% школ заканчиваются запасы экспресс-тестов на наличие коронавируса. Теперь министерство вынуждено закупить дополнительно миллион тестов.

«Сегодня подписала дополнение к уже существующему рамочному договору, благодаря чему уже на следующей неделе мы сможем предложить школам дополнительный миллион экспресс-тестов», — заявила министр образования и науки Лийна Керсна.

Дополнительные экспресс-тесты обойдутся государству на сумму более 1 млн евро. В первую очередь они будут направлены тем школам, в которых уже сейчас ощущается их нехватка.