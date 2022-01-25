25 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление командующего ООС (так называемая Операция объединенных сил) Александр Павлюк заявил, что украинцы готовы «раздирать» русских «голыми руками».

Оксана Переможенко, , 18:05 — REGNUM Командующий ООС (так называемая Операция объединенных сил) Александр Павлюк заявил, что украинцы готовы «раздирать» русских «голыми руками». Об этом военный рассказал в интервью британской газете The Times.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Поэтому они готовы раздирать россиян голыми руками», — приводит его слова украинское издание «Страна».

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Также Павлюк добавил, что 20 февраля может стать датой «вторжения» России на Украину.

Заявление украинского военного обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также на странице данного издания в социальной сети Facebook. Многие отметили, что у украинского офицера нет представления о современных способах ведения боевых действий. В целом слова украинского военного вызвали у людей критику.

«Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона!» — с юмором отреагировал Евгений Анатольевич.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Если «голыми руками» — значит, скоро будут опять гореть военные склады», — не без сарказма добавил Олег Т.

«Рвать «голыми руками» яблоки и клубнику в Польше — это одно, а воевать — это совсем другое», — отметил K.S.I.

«Страшно за страну и за нормальных людей, что остались на той Украине, если там такие генералы…» — написала Любовь К.

«Расскажите дикарю в шароварах о ракетно-бомбовых ударах, а то он в атмосфере Средневековья обитает», — отреагировал Евгений К.

«Хотелось бы глянуть на этого Рэмбо в деле! Как правило, те, кто больше всего трындит, первыми драпают, сверкая пятками!» — прокомментировал Дмитрий Л.

«За восемь лет так и не придумали дату нападения», — добавил Сергей СССР.

«Интересно, армия России, которая нападет 20 февраля, встретится с той армией РФ, которая «напала» в 2014?» — смеется «ОДКБ».

"Всё больше уверен, что им доплачивают за ахинею», — выразил свое мнение Trinadscaty.

«Представляю, как он рвёт летящий «Калибр», — иронизирует Георг В.

«Я уверен, этот генерал, как настоящий стратег, заранее подготовил позиции в тылу. Немного дальше наших западных границ», — отметил Игорь Игоревич.

«Дата потихоньку отодвигается. 25 декабря. Конец января — начало февраля. 20 февраля. Сказали бы проще: первый понедельник каждого месяца», — шутит Андрей К.

«От создателей Нового года в Кремле и парада в Севастополе!» — смеется Олег.

«Генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. Голые руки против реактивной арты. Это как с шашками на танки, только круче. Шашка ведь какое-то оружие», — пишет Zebrov.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«30 февраля — точная информация из достоверных источников!» — пошутил Александр В.

«А если те высоко, на самолёте? Подпрыгивать будут?» — иронизирует Lesya E.

«Уж генералы точно знают, что если оружие загнали на сторону, то придется «рвать голыми руками». Отсюда и такой вот блатной пафос», — добавила Людмила Х.

«За что, извольте спросить, будут рвать? За 2000 гривен пенсии и голодную смерть?» — задалась вопросом «Антуаннета Борджиа».

«А больше нечем», — отреагировала Таня К.

«В котлах будут рвать», — с сарказмом добавил Yuriy B.

«Война армии против армии в чистом поле закончилась ещё в начале прошлого века! Сейчас война ракет и дронов с авиацией, даже границу пресекать не надо. Какой к черту удар и контрудар?» — подытожил Сергей М.