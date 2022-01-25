Казань, , 16:15 — REGNUM В 2020—2021 учебном году в Татарии по программам высшего образования обучались 142 тыс. студентов, (в прошлый учебный год — около 144 тыс. человек). Порядка 121,5 тыс. учащихся решили получить образование в государственных и муниципальных вузах, выбор в пользу частных учебных заведений сделали 20,5 тыс. студентов, информирует Татарстанстат.

Студенты Irinazybina

При подготовке студентов в 2020—2021 учебном году наиболее популярными направлениями и специальностями стали экономика и управление, их выбрали 14,6% студентов, 10,1% — предпочли образование и педагогические науки, юриспруденция в приоритете у 7,6%, информатикой и вычислительной техникой заинтересовались 7,3% студентов, 5% — электро‑ и теплоэнергетика, машиностроение — 4,4%, химические технологии — 4,2%, клиническая медицина — 4,0%, языкознание и литературоведение — 3,8%, физическую культуру и спорт выбрали 2,5% учащихся, техника и технологии строительства — 2,4% студентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в День студента «Молодая Гвардия Единой России» совместно с победителями конкурса «СтудАктив» открыла первые студенческие коворкинги в шести российских регионах. Мультиформатные пространства уже появились во Владимирской, Пензенской, Свердловской областях, в Татарии, Ставропольском крае и Чувашии. До 31 января МГЕР откроет новые студенческие мультиформатные пространства еще в четырех российских регионах.

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