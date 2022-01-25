Таллин, 25 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Ущерб от деятельности мошенника, который вместо обещанных видеокарт прислал эстонским предпринимателям мешки с песком, составил почти 9 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Эстонии, расследующей обстоятельства происшествия.

(сс) Mediamodifier Онлайн

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Известно, что речь идет о не связанных между собой четырех предпринимателях и одном и том же продавце, оказывающем в Эстонии услуги через интернет.

«В трех случаях в посылке вместо товара были мешки с песком, а в одном случае — пакеты с водой. Согласно заявлениям пострадавших, ущерб оценивается примерно в 9 000 евро», — говорится в сообщении.

Прокуратура напомнила в этой связи, что перед покупкой в интернете следует навести справки о продавце. На многих сайтах можно посмотреть дату регистрации его начала деятельности и прочитать отзывы.