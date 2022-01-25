Тбилиси, 25 января, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Руководитель Службы государственного инспектора Грузии, ведущего надзор за действиями чиновников, Лонда Толорая подала иск в Конституционный суд. Об этом она 25 января сообщила в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Глава ведомства отметила, что оспаривает поправки в законодательство, по которым Службу госинспектора нужно упразднить и разделить на два новых ведомства.

«Думаю, Конституционный суд Грузии скажет своё слово для обеспечения стабильности независимых институтов и защиты конституционного права всех занимающих выборные должности лиц не быть уволенными безосновательно», — написала Толорая.

Она сообщила, что её интересы в суде будут представлять адвокаты из неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».

Стоит отметить, что в Грузии ранее был принят закон о разделении с 1 марта 2022 года Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Это произошло после того, как ведомство оштрафовало минюст республики и пенитенциарную службу за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также, как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.