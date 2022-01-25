Москва, , 16:11 — REGNUM Существенно увеличить размер пособия по безработице предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент 25 января.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

«Минимальный — до 12 130 рублей, максимальный — до 24 260 рублей. Это не очень большие деньги, но это не издевательство над людьми в виде полутора тысяч», — сказал Миронов.

Также предлагается проводить обязательную ежегодную индексацию пособий по безработице на величину не менее прогнозируемого уровня инфляции, заложенную при формировании федерального бюджета на следующий год.

Сейчас размер индексации устанавливается правительством РФ.

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