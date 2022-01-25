Москва, 25 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Существенно увеличить размер пособия по безработице предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент 25 января.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

«Минимальный — до 12 130 рублей, максимальный — до 24 260 рублей. Это не очень большие деньги, но это не издевательство над людьми в виде полутора тысяч», — сказал Миронов.

Также предлагается проводить обязательную ежегодную индексацию пособий по безработице на величину не менее прогнозируемого уровня инфляции, заложенную при формировании федерального бюджета на следующий год.

Сейчас размер индексации устанавливается правительством РФ.

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